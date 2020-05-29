Житель Сердобского района внял совету незнакомки и лишился 820 тысяч

29.05.2020 | 10:45

48-летний житель Сердобского района стал очередной жертвой «сотрудницы банка», действовавшей по распространенной мошеннической схеме.

Девушка позвонила мужчине и сказала, что работает в службе безопасности финансово-кредитного учреждения. Затем она предупредила, что с его карты пытаются похитить 5 тысяч рублей.

Незнакомка посоветовала для отмены операции скачать и установить два мобильных приложения. Сердобчанин выполнил инструкцию, и тут же с его счета были списаны 74 тысячи.

«Гражданин позвонил на горячую линию банка, и сотрудники огорчили его еще больше. Мужчине сообщили, что на его имя был оформлен кредит на 750 тысяч рублей и эти деньги со счета его карты списаны», - рассказали в пресс-службе УМВД России по Пензенской области.

Сейчас правоохранители устанавливают лиц, причастных к преступлению

«Если вы не хотите пострадать от действий мошенников, не верьте незнакомым людям, которые звонят вам по телефону! Настоящие сотрудники банка найдут другие способы, как с вами связаться. Помните: обманщикам важно втянуть вас в разговор, чтобы успеть повесить лапшу на уши. Не дайте им такой возможности! Сразу же прекращайте общение с незнакомцами!» - предупреждают полицейские.