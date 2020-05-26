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Криминал

Пензенец объяснил покупку продуктов по чужой карте безработицей

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Более 14 тысяч рублей исчезло со счета банковской карты, принадлежащей 34-летнему жителю Пензы. Мужчина редко пользовался пластиковым прямоугольником, поэтому не сразу заметил, что потерял его. А через месяц, проверив счет, обнаружил пропажу денег.

Пензенец обратился в полицию, и стражи порядка установили, что картой пользовались при покупках товаров бесконтактным способом. Вскоре они нашли человека, который их совершал.

Подозреваемым оказался 36-летний житель областного центра, ранее судимый. Мужчина нашел карту в районе Пензы-III. Вместо того чтобы вернуть ее владельцу или сообщить о находке в полицию, он пошел по магазинам Железнодорожного района, приобретая большей частью продукты.

«Свой поступок он объяснил тем, что является безработным и находится в трудном материальном положении. По факту мошенничества с использованием электронных средств платежа проводится проверка», - сообщили в пресс-службе УМВД России по Пензенской области.

Полиция призывает бережно хранить карты и помнить, что они позволяют расплачиваться за товары и услуги без обязательного ввода ПИН-кода. Поэтому при утере карты или телефона с удаленным доступом к банковскому счету следует заблокировать карту через горячую линию банка.

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Источник — фото pixabay.com
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Гость||

Я тож так бы сделал...но в маске и чумкостюме)

Гость||

Гость писал(a):

Гость|26.05.2020 12:08|

Я тож так бы сделал...но в маске и чумкостюме)

а я бы нет даже не притронулся к этой карте

Гость||

Не зарься на чужое а то свое по теряешь

Имя: Гость
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