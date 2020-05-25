В Пензе по делу об убийстве 14-летней девочки разыскивают мужчину

25.05.2020 | 19:36

В Пензе продолжается расследование убийства 14-летней девочки, чье тело было найдено 23 мая в лесополосе в микрорайоне Тепличном.

«По данным следствия, несовершеннолетняя ушла из дома днем 22 мая на прогулку и не вернулась. В настоящее время следователями и криминалистами совместно с сотрудниками УМВД России по Пензенской области проводится комплекс следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий, направленных на раскрытие особо тяжкого преступления», - сообщила старший помощник руководителя регионального СУ СК РФ Татьяна Махницкая.

Следствие располагает видеозаписью, на которой запечатлен мужчина, возможно, причастный к убийству ребенка.

«Следственное управление обращается с просьбой к жителям города Пензы и области: при наличии информации о личности данного мужчины, его местонахождении или обстоятельствах убийства несовершеннолетней сообщить об этом по телефонам: 8(8412) 36-17-02, 36-07-76 или 02», - подчеркнула Татьяна Махницкая.

Ранее горожане в соцсети «ВКонтакте» рассказали, что девочка из неблагополучной семьи. Ее тело нашли на конечной остановке автобуса, там, где находится магазин «Магнит». По словам очевидца, подростка якобы изнасиловали. Позднее соседка семьи, потерявшей дочь, опровергла эту информацию, указав, что на трупе были следы удушения.