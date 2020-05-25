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Криминал

В Пензе по делу об убийстве 14-летней девочки разыскивают мужчину

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В Пензе продолжается расследование убийства 14-летней девочки, чье тело было найдено 23 мая в лесополосе в микрорайоне Тепличном.

«По данным следствия, несовершеннолетняя ушла из дома днем 22 мая на прогулку и не вернулась. В настоящее время следователями и криминалистами совместно с сотрудниками УМВД России по Пензенской области проводится комплекс следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий, направленных на раскрытие особо тяжкого преступления», - сообщила старший помощник руководителя регионального СУ СК РФ Татьяна Махницкая.

Следствие располагает видеозаписью, на которой запечатлен мужчина, возможно, причастный к убийству ребенка.

«Следственное управление обращается с просьбой к жителям города Пензы и области: при наличии информации о личности данного мужчины, его местонахождении или обстоятельствах убийства несовершеннолетней сообщить об этом по телефонам: 8(8412) 36-17-02, 36-07-76 или 02», - подчеркнула Татьяна Махницкая.

Ранее горожане в соцсети «ВКонтакте» рассказали, что девочка из неблагополучной семьи. Ее тело нашли на конечной остановке автобуса, там, где находится магазин «Магнит». По словам очевидца, подростка якобы изнасиловали. Позднее соседка семьи, потерявшей дочь, опровергла эту информацию, указав, что на трупе были следы удушения.

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Источник — фото СУ СК РФ по Пензенской области
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Гость||

и оперативно-разыскных мероприятий

рОзыскных

Господа, исправьте и не позорьтесь

Гость||

Гастролер похоже, да и место проезжее, скорее всего уже нет в пензе

Гость||

Даже не сомневался,что преступником окажется гастарбайтер.Их тут вообще не должно быть.Местные без работы сидят,зачем нам иностранцы?

Гость||

Гость писал(a):

рОзыскных
Вы дурачек?

Гость||

penzainform.ru писал(a):

возможно, причастный к убийству ребенка.
И так 3 сутки пошли как обнаружили труп девочки,подозреваемый не задержит. И это наводит на мысль что это глухарь.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

возможно,
на можа плохая надежа.

Гость||

Сегодня были похороны,вечная память Тане...

Гость||

На пасху в апреле 2008 года в заводском районе 12 летнюю убили так и не нашли убийцу.

Гость||

Может совсем не он.В маске тем более.И спокойный

Гость||

Такие преступления если в первые сутки не раскрывают то потом как уж повезет.

Гость||

Год назад фоторобот был. Не могу помнить, но надо поискать. У ДЖД напал на девочку-подростка, она убежала.

Гость||

Говорили что там алкаши в кустах пьют,а это на алкаша не похож.В ее возрасте уже с мальчиками встречаться уже многие,может кто то знакомый ее скем она встречалась.

Гость||

это турист, на шпиль посмотреть приехал

Гость||

Гость писал(a):

Вы дурачек?
Фирменный своих лизуанов ищет?

Гость||

В Кузнецке вроде нападал на женщин год назад?

Имя: Гость
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