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Криминал

В Пензе начались слушания по уголовному делу в отношении Алексея Кувайцева

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В Пензе начались слушания по уголовному делу, возбужденному в отношении сына первого заместителя правительства Пензенской области Виктора Кувайцева - Алексея.

Информация об этом прозвучала в эфире федерального телеканала РЕН-ТВ. Вечером 20 октября на парковке магазина в областном центре Алексей якобы напал на человека.

«Я остановил свой автомобиль. К моему авто подошел парень с девушкой и начал грубо говорить: «Убери автомобиль, мне необходимо пройти». От него исходил запах алкоголя изо рта. Когда я вышел из авто, он с короткого расстояния распылил перцовый баллончик», - рассказал телеканалу потерпевший Евгений Самойлов, оказавшийся полицейским. Он уточнил, что от ожога глаз упал на землю.

Страж порядка написал заявление в правоохранительные органы, там возбудили уголовное дело, которое позднее было передано в региональное управление Следственного комитета РФ. Виновен Алексей Кувайцев или нет, решит суд.

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Гость||

Мажор" это звучит гордо, хорошо хоть не убил.

Гость||

Когда голосование по КОНСТИТУЦИИ??

Гость||

Закрыть гадёныша !

Гость||

Не тяни резину,давай срочину !

Гость||

Гость писал(a):

Да, чуть не забыл - в качестве довеска – министр здравоохранения Стрючков, которого сейчас судят за изнасилование.
Сегодня в 14:00 оглашение приговора.

Будем посмотреть.

Гость||

Гость писал(a):

Не тяни резину,давай срочину !
Правильно. Нет лучше занятия с утра чем пойти в туалетную комнатную и вершить большие дела.

Гость||

Какие молодцы журналисты актуально подают информацию,а тоГалкин-Боня

Гость||

Если отец не воспитал,на зоне пусть.

Гость||

Хоть бы присел.

Гость||

Гость писал(a):

У Савина – поначалу оправдан по уголовному дело, но теперь его дело снова вернули в суд. Причем дело будет рассматривать суд в соседнем регионе – не наездишься, а работать когда?
Не беспокойтесь. Савин стоически выстоит. Он наш герой.

Гость||

Еще два -денисов и ягов болтаются без дела, как ... в проруби, только бабло получают, ни за что не отвечают. Зато оба чухальники открывают по хамски. Еще один - бубнов новоиспеченный, работает передатчиком-переписчиком федеральных указок по помощи бизнесу. И, кстати, начальствовал в ФГУ ФКП Пензенском филиале, прикрывая савинскую аферу с землей. Может поэтому и попал сейчас в правительство. Итого уже 8 из 9. Кто там еще?

Гость||

Дать четвертачек для начала карьеры

Имя: Гость
Комментарий:

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