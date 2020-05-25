В Пензе начались слушания по уголовному делу в отношении Алексея Кувайцева

25.05.2020 | 09:23

В Пензе начались слушания по уголовному делу, возбужденному в отношении сына первого заместителя правительства Пензенской области Виктора Кувайцева - Алексея.

Информация об этом прозвучала в эфире федерального телеканала РЕН-ТВ. Вечером 20 октября на парковке магазина в областном центре Алексей якобы напал на человека.

«Я остановил свой автомобиль. К моему авто подошел парень с девушкой и начал грубо говорить: «Убери автомобиль, мне необходимо пройти». От него исходил запах алкоголя изо рта. Когда я вышел из авто, он с короткого расстояния распылил перцовый баллончик», - рассказал телеканалу потерпевший Евгений Самойлов, оказавшийся полицейским. Он уточнил, что от ожога глаз упал на землю.

Страж порядка написал заявление в правоохранительные органы, там возбудили уголовное дело, которое позднее было передано в региональное управление Следственного комитета РФ. Виновен Алексей Кувайцев или нет, решит суд.