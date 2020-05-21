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Криминал

Жительнице ул. Клары Цеткин вынесли приговор за убийство сына

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В Пензенской области 57-летняя женщина отправится в колонию за убийство сына.

Преступление было совершено утром 2 ноября 2019 года в одном из домов на улице Клары Цеткин в Пензе. Подсудимая поссорилась с сожителем и после этого вернулась в свою квартиру. Женщина была нетрезва. Увидев спящего 32-летнего сына, от которого пахло алкоголем, она разозлилась: тот обещал не употреблять спиртное.

«Взяв на кухне нож, она нанесла ему один удар в грудную клетку. Потерпевший скончался на месте происшествия от полученного колото-резаного ранения», - рассказала старший помощник руководителя регионального СУ СК РФ Татьяна Махницкая.

Что сын мертв, женщина поняла лишь спустя несколько часов. Увидев, что он не подает признаков жизни, она попросила соседей вызвать скорую помощь.

По факту случившегося возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ («Убийство»). Пока шло следствие и судебное разбирательство, женщина, уже привлекавшая к уголовной ответственности за оскорбление представителя власти, находилась под стражей.

В итоге суд назначил ей 6 лет лишения свободы в колонии общего режима и 6 тыс. рублей штрафа (присоединено наказание по предыдущему приговору).

«Решение суда не вступило в законную силу», - уточнила Татьяна Махницкая.

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Источник — Фото СУ СК РФ по Пензенской области
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Гость||

За базар ответил по понятиям?

Гость||

Шуист чё

Гость||

Кошмар да и только!

Гость||

Простить надо было. Онажеженщина.

Имя: Гость
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