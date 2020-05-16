В Пензе таксисты вымогали у «ночных бабочек» часть их выручки

16.05.2020 | 14:25

Четыре жителя Пензы в возрасте от 30 до 44 лет, работавших таксистами, предстанут перед судом за вымогательство.

Следствие установило, что 41-летний водитель такси в ноябре 2018 года в кафе на улице Ставского предложил своим коллегам дополнительный доход - «крышевать» девушек, предоставляющих услуги интимного характера, фактически не помогая им в решении конфликтов.

Друзья нашли по объявлениям интернете шестерых девушек и под видом клиентов договорились с каждой из них о встрече наедине. Приходя в квартиру к девушкам, они под угрозой насилия потребовали еженедельно отдавать им по 2-3 тысячи рублей из выручки взамен на криминальное покровительство.

Испуганные девушки согласились на подобные условия, и в дальнейшем криминальный квартет регулярно собирал с них дань. Это длилось до тех пор, пока преступная группа не была раскрыта, а вымогатели задержаны.

«Уголовное дело направлено на рассмотрение в Железнодорожный районный суд Пензы», - сообщила старший помощник прокурора Пензенской области Светлана Артамонова.