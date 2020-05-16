В Пензе мужчина спрятал в шкафчике украденный у начальницы телефон

В одном из торговых центров Пензы в четверг, 14 мая, сработала кнопка тревожной сигнализации. На место происшествия оперативно прибыл экипаж группы задержания вневедомственной охраны Росгвардии.
Сотрудница магазина рассказала правоохранителям, что 52-летний мужчина, недавно устроившийся разнорабочим, зашел в кабинет начальницы в ее отсутствие и украл сотовый телефон. Злоумышленник не подозревал, что все его действия фиксирует камера видеонаблюдения.
Росгвардейцы задержали рабочего. При осмотре его вещей в шкафчике обнаружился пропавший гаджет с предусмотрительно извлеченной сим-картой.
«Для дальнейшего разбирательства подозреваемого доставили в отдел полиции», - сообщили в пресс-службе Управления Росгвардии по Пензенской области.
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penzainform.ru писал(a):Боже, какой молодец :)