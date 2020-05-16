Пензячка лишилась денег из-за измененной буквы в названии сайта

16.05.2020 | 17:23

35-летняя жительница Пензы лишилась крупной суммы, решив заказать продукты с доставкой на дом.

Женщина нашла в интернете сайт сервиса по продаже продуктов и оформила покупку на 1 040 рублей. Для оплаты она ввела реквизиты банковской карты и код подтверждения, поступивший в СМС. Тут же с ее счета списалось в десять раз больше заявленной суммы - 10 400 рублей.

«Заказчица продуктов стала разбираться в причинах произошедшего и обнаружила, что сделала заказ на сайте-двойнике. В его названии буква b была заменена на d, и на первый взгляд разница оказалась незаметна», - разъяснили уловку IT-аферистов в пресс-службе УМВД России по Пензенской области.

Лишившаяся сбережений пензячка обратилась в полицию. По факту мошенничества проводится проверка, полицейские устанавливают злоумышленников.

«При поиске через интернет-сервисы оплаты различных услуг помните о том, что среди них все чаще встречаются двойники и мошеннические сайты. Используйте для оплаты только проверенные сайты. Если вы намерены совершить платежную операцию, убедитесь, что это действительно официальный сайт сервиса, которым вы собираетесь воспользоваться», - рекомендуют полицейские.