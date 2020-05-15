Житель Шемышейки попытался убежать от полиции и попал под суд

15.05.2020 | 17:20

30-летний житель рабочего поселка Шемышейка попал на скамью подсудимых за неповиновение полицейским.

Майским днем нетрезвый мужчина шел по райцентру. Возле дома № 39 на улице Свердлова его остановили стражи порядка. Оценив состояние сельчанина, они предложили ему пройти в дежурную машину, чтобы доставить в отделение и составить административный протокол.

«Сельчанин оттолкнул сотрудников полиции и попытался убежать, оказав тем самым злостное неповиновение их законным требованиям», - рассказали в пресс-службе Шемышейского районного суда.

Однако скрыться нетрезвому гражданину не удалось: его все же задержали и доставили в отделение полиции. Все произошедшее мужчина подтвердил в суде.

В итоге суд поместил его под административный арест сроком 10 суток. Постановление суда не вступило в законную силу, и сельчанин еще не отбыл наказание.