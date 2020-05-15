Криминал

В Пензе из-за жестокости матери на мальчика упала батарея

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В Пензе 25-летней матери грозит уголовная ответственность за жестокое обращение с ребенком. 6-летний мальчик не раз попадал к врачам по вине родительницы.

5 апреля женщина толкнула сына ногой. Ребенок врезался в дверной косяк и рассек затылок. В больнице, куда его привезла бабушка, пришлось накладывать швы.

24 апреля агрессивная мать вновь толкнула малыша, и он получил травму от того, что ему на ногу упала радиаторная батарея. Через три дня пензячка ударила сына по лицу и спине, еще через два – по руке.

«Со слов бабушки, мать не занимается воспитанием и развитием сына, еду не готовит, не стирает ему одежду, в комнате не убирает, но ежедневно по отношению к нему проявляет агрессию. Бабушка беспокоится о физических и психических последствиях для здоровья мальчика, а также 11-месячного второго сына ее дочери», - сообщается на сайте детского омбудсмена Елены Столяровой.

12 мая СУ СК РФ по Первомайскому району Пензы возбудил в отношении жестокой матери уголовное дело.

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Гость||

Вопрос Столяровой: Почему после первого случая жестокого обращения ребёнок не был изолирован от горе-матери?

Нужно ждать смерти ребёнка?

Кого из надзорных органов накажут?

Гость||

Сию даму надо поместить в специализированное лечебное учреждение на освидетельствование и принудительное лечение. И бабушку с детьми - тоже. От осинки не родятся апельсинки

Гость||

Зачем про бабушку... Она хоть как то пытается помочь

Гость||

Это все из-за попустительства общества к ответственности баб. Общество поощряет бабскую безответственность в любых ее проявлениях.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

мать не занимается воспитанием и развитием сына, еду не готовит, не стирает ему одежду, в комнате не убирает
Чтоо? Маму должен проверить психиатр хотя бы поэтому.

Гость||

Гость писал(a):

мать не занимается воспитанием и развитием сына, еду не готовит, не стирает ему одежду, в комнате не убирает

Чтоо? Маму должен проверить психиатр хотя бы поэтому.

Скорее всего она окажется нормальной. Просто ей на всех пофиг, кроме себя. Воспитали так.

Гость||

Гость писал(a):

Вопрос Столяровой:
Эту даму весьма почтенного возраста давным-давно следовало бы выгнать с госслужбы! По себе знаю, когда возраст пенсионный работать уже совершенно нет желания.

Имя: Гость
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