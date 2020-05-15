В Пензе из-за жестокости матери на мальчика упала батарея

15.05.2020 | 09:27

В Пензе 25-летней матери грозит уголовная ответственность за жестокое обращение с ребенком. 6-летний мальчик не раз попадал к врачам по вине родительницы.

5 апреля женщина толкнула сына ногой. Ребенок врезался в дверной косяк и рассек затылок. В больнице, куда его привезла бабушка, пришлось накладывать швы.

24 апреля агрессивная мать вновь толкнула малыша, и он получил травму от того, что ему на ногу упала радиаторная батарея. Через три дня пензячка ударила сына по лицу и спине, еще через два – по руке.

«Со слов бабушки, мать не занимается воспитанием и развитием сына, еду не готовит, не стирает ему одежду, в комнате не убирает, но ежедневно по отношению к нему проявляет агрессию. Бабушка беспокоится о физических и психических последствиях для здоровья мальчика, а также 11-месячного второго сына ее дочери», - сообщается на сайте детского омбудсмена Елены Столяровой.

12 мая СУ СК РФ по Первомайскому району Пензы возбудил в отношении жестокой матери уголовное дело.