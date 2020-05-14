Криминал

Открытой информации по уголовному делу Андрея Бурлакова пока немного

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К высотке на улице Володарского приковано внимание спецслужб. Сотрудники регионального управления ФСБ проводят обыски в министерстве сельского хозяйства области. До этого они прошли по месту жительства главного агрария Андрея Бурлакова. Следственные действия организованы в рамках уголовного дела, связанного с мошенничеством и хищением бюджетных денежных средств, пояснили в пресс-службе ведомства.

За неделю до событий Андрей Бурлаков посетил садоводческую ярмарку.

«Рассчитываем, что все пройдет благополучно», - отмечал он.

Пока открытой информации по уголовному делу немного. Известно лишь, что его фигурантами являются министр и связанные с ним лица. Сколько именно человек, не уточняется. Ни намека на происходящее нет на официальном сайте регионального минсельхоза.

Андрей Бурлаков занимает министерский пост с декабря 2013-го.

«Любая экономия приведет к тому, что рассчитывал на 50 тонн с гектара, получил 15 тонн, и ты в убытке», - пояснял Андрей Бурлаков.

С 2017 года он также является заместителем председателя правительства Пензенской области.

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Гость||

Вот тебе и ярмарка в период пандемии. Не всё так просто...

Гость||

По ярмаркам Лагодинского надо в посадку.

Гость||

Гость писал(a):

По ярмаркам Лагодинского надо в посадку.
Этот чем провинился?

Гость||

Пензенский суд опять отмажет. Как Савина. Пусть ФСБ сразу передает за пределы региона.

Гость||

Ты сам Всё раскажешь и без завода и без Дома офицеров

Кремль

Гость||

Денежки искали, похоже не поделился. Ну теперичА дома посодют... Как и всех нас. Эх.

Гость||

Сказать, что эта какая - то "сенсация"? Вряд ли! Там любого бери за "жопу" с первого и до последнего( хоть зам. председателей, хоть министров) и не ошибешся! У каждого из них есть грязь под ногтями! Просто почаще их надо "тягать" за одно место, глядишь и порядок (хоть и небольшой) был - бы! Просто никто, ни за что не отвечает! Бардак и безнаказханность! Куда не ткни - везде криминалом воняет!

Гость||

Очередной единоросс,ничего удивительного.Они все там государственную должность перепутали с кормушкой.

Гость||

уже новерное не евляется заместителем

Имя: Гость
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