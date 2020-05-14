Открытой информации по уголовному делу Андрея Бурлакова пока немного

14.05.2020 | 19:00

К высотке на улице Володарского приковано внимание спецслужб. Сотрудники регионального управления ФСБ проводят обыски в министерстве сельского хозяйства области. До этого они прошли по месту жительства главного агрария Андрея Бурлакова. Следственные действия организованы в рамках уголовного дела, связанного с мошенничеством и хищением бюджетных денежных средств, пояснили в пресс-службе ведомства.

За неделю до событий Андрей Бурлаков посетил садоводческую ярмарку.

«Рассчитываем, что все пройдет благополучно», - отмечал он.

Пока открытой информации по уголовному делу немного. Известно лишь, что его фигурантами являются министр и связанные с ним лица. Сколько именно человек, не уточняется. Ни намека на происходящее нет на официальном сайте регионального минсельхоза.

Андрей Бурлаков занимает министерский пост с декабря 2013-го.

«Любая экономия приведет к тому, что рассчитывал на 50 тонн с гектара, получил 15 тонн, и ты в убытке», - пояснял Андрей Бурлаков.

С 2017 года он также является заместителем председателя правительства Пензенской области.