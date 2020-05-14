Открытой информации по уголовному делу Андрея Бурлакова пока немного

К высотке на улице Володарского приковано внимание спецслужб. Сотрудники регионального управления ФСБ проводят обыски в министерстве сельского хозяйства области. До этого они прошли по месту жительства главного агрария Андрея Бурлакова. Следственные действия организованы в рамках уголовного дела, связанного с мошенничеством и хищением бюджетных денежных средств, пояснили в пресс-службе ведомства.
За неделю до событий Андрей Бурлаков посетил садоводческую ярмарку.
«Рассчитываем, что все пройдет благополучно», - отмечал он.
Пока открытой информации по уголовному делу немного. Известно лишь, что его фигурантами являются министр и связанные с ним лица. Сколько именно человек, не уточняется. Ни намека на происходящее нет на официальном сайте регионального минсельхоза.
Андрей Бурлаков занимает министерский пост с декабря 2013-го.
«Любая экономия приведет к тому, что рассчитывал на 50 тонн с гектара, получил 15 тонн, и ты в убытке», - пояснял Андрей Бурлаков.
С 2017 года он также является заместителем председателя правительства Пензенской области.
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