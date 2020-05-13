На автовокзале в Пензе девушка взяла себе сумочку забывчивой пассажирки

13.05.2020 | 09:02

55-летняя пассажирка, собиравшаяся доехать из Пензы до села Кижеватово Бессоновского района, лишилась имущества.

Женщина ожидала автобус на платформе автовокзала. У нее были два больших пакета, а рядом с собой она положила дамскую сумочку, в которой находились 8 тысяч рублей, четыре банковские карты, удостоверение и жетон охранника.

Когда автобус подали к платформе, пассажирка взяла пакеты, а сумку забыла на скамейке. Она спохватилась лишь тогда, когда транспортное средство уже катило по шоссе. Женщина вернулась в Пензу, но, конечно, скамейка была уже пуста.

Расстроенная женщина обратилась в полицию, и стражи порядка оперативно установили подозреваемую. Ей оказалась 20-летняя жительница областного центра. Она призналась в том, что взяла чужую вещь.

Сумку изъяли, а в отношении девушки возбудили уголовное дело

«Если вы нашли чужое имущество, например мобильный телефон или кошелек, необходимо принять все меры для возврата его владельцу. Если вы не можете самостоятельно найти собственника, передайте находку в ближайший отдел полиции или орган местного самоуправления. Помните: не принимая мер к возврату найденной вещи, вы нарушаете закон. За это грозит уголовная ответственность!» - предупредили в пресс-службе УМВД России по Пензенской области.