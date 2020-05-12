Финансовые трудности толкнули двух пензенцев на кражу металла с завода

Средь бела дня в Пензе двое мужчин попытались совершить кражу с территории завода, расположенного на улице Гагарина. Сигнал об этом поступил экипажу группы задержания вневедомственной охраны Росгвардии в понедельник, 11 мая, в 13:00.
Правоохранители прибыли на завод и задержали двух граждан 26 и 28 лет. Работники предприятия при обходе территории заметили, что мужчины пытаются вынести за ее пределы около 50 килограммов изделий из металла, и сообщили в полицию.
«Задержанные не стали отрицать своих намерений и сознались, что решились на подобные действия из-за финансовых трудностей. Они планировали вынести металл и сдать его в пункт приема», - рассказали в пресс-службе Управления Росгвардии по Пензенской области.
Задержанных передали сотрудникам полиции.
Ранее сообщалось о попытке кражи металла с территории организации в городе Сурске Городищенского района. Злоумышленник погрузил 19 двухметровых труб, 22 листа железа, алюминиевый ящик и 7 других изделий из металла в «Газель», но не доехал до пункта приема. Подозрительную машину остановили сотрудники ГИБДД и отправили на штрафстоянку вместе с содержимым кузова.
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penzainform.ru писал(a):ЗИФ? А когда оттуда вывозили фурами по ночам? Темно же, ничего не видно.