Финансовые трудности толкнули двух пензенцев на кражу металла с завода

12.05.2020 | 09:16

Средь бела дня в Пензе двое мужчин попытались совершить кражу с территории завода, расположенного на улице Гагарина. Сигнал об этом поступил экипажу группы задержания вневедомственной охраны Росгвардии в понедельник, 11 мая, в 13:00.

Правоохранители прибыли на завод и задержали двух граждан 26 и 28 лет. Работники предприятия при обходе территории заметили, что мужчины пытаются вынести за ее пределы около 50 килограммов изделий из металла, и сообщили в полицию.

«Задержанные не стали отрицать своих намерений и сознались, что решились на подобные действия из-за финансовых трудностей. Они планировали вынести металл и сдать его в пункт приема», - рассказали в пресс-службе Управления Росгвардии по Пензенской области.

Задержанных передали сотрудникам полиции.

Ранее сообщалось о попытке кражи металла с территории организации в городе Сурске Городищенского района. Злоумышленник погрузил 19 двухметровых труб, 22 листа железа, алюминиевый ящик и 7 других изделий из металла в «Газель», но не доехал до пункта приема. Подозрительную машину остановили сотрудники ГИБДД и отправили на штрафстоянку вместе с содержимым кузова.