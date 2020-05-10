Жителя Нижнего Ломова наказали за попытку загнать машину в гараж

10.05.2020 | 12:47

42-летний житель Нижнего Ломова ответил за нетрезвое вождение. Инцидент произошел в ночь на 2 сентября 2019 года.

Горожанин вместе с приятелем проводил время у себя в гараже за распитием спиртного. Когда товарищ пошел домой, мужчина тоже решил, что настало время отдыхать.

Но перед уходом требовалось загнать в гараж автомобиль Chevrolet Cruze, который стоял напротив. Горожанин сел за руль, позабыв о том, что в мае его осудили за пьяную езду и на два года лишили прав.

Завершить дело нетрезвому нарушителю помешали сотрудники ГИБДД. Они остановили машину и задержали мужчину.

На суде горожанин признал свою вину. Его приговорили к полутора годам лишения свободы условно и лишили права управлять транспортными средствами на 3 года, сообщила старший помощник прокурора Пензенской области Светлана Артамонова.