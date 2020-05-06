Криминал

В ульяновской колонии пензенец ударил инспектора тапочкой по голове

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32-летний житель Пензенской области, отбывавший наказание в ульяновской колонии, вновь попал на скамью подсудимых.

Мужчина был осужден Каменским городским судом в ноябре 2016 года на 3,5 года за покушение на кражу и отправился отбывать наказание в Ульяновск.

16 октября 2019 года в помещении отряда с особыми условиями проходил обыск. Его проводил старший инспектор энергомеханической группы надзора отдела безопасности учреждения.

«Осужденный, пытаясь помешать обысковым мероприятиям, нанес ему сланцем удар по голове. За применение насилия в отношении сотрудника места лишения свободы в связи с осуществлением им служебной деятельности он приговорен к 2 годам колонии строгого режима», - сообщили в прокуратуре Ульяновской области.

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Источник — фото pixabay.com
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Гость||

Заголовок на премию года тянет.

Гость||

Лучше б он его ботинком стукнул, а то щас разведут как правильно - "тапочкой" или "тапком"

Гость||

Правильно- «в АрбековО!!!»

Гость||

А лучше бы топчаном.

Гость||

Наверно муху хотел на инспекторе убить

Гость||

Герой Гондураса!

Гость||

Всегда говорил,что в РФ нет частной собственности.Вот пример,когда человек пытался отстоять своё кровное,

Гость||

Поржал с заголовка!)))))))))))))

Хорошо,что не ножечкой.

Гость||

))))) смешно! Ну 2 года за это пацану накинуть... Грустно(((

Имя: Гость
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