В ульяновской колонии пензенец ударил инспектора тапочкой по голове

32-летний житель Пензенской области, отбывавший наказание в ульяновской колонии, вновь попал на скамью подсудимых.
Мужчина был осужден Каменским городским судом в ноябре 2016 года на 3,5 года за покушение на кражу и отправился отбывать наказание в Ульяновск.
16 октября 2019 года в помещении отряда с особыми условиями проходил обыск. Его проводил старший инспектор энергомеханической группы надзора отдела безопасности учреждения.
«Осужденный, пытаясь помешать обысковым мероприятиям, нанес ему сланцем удар по голове. За применение насилия в отношении сотрудника места лишения свободы в связи с осуществлением им служебной деятельности он приговорен к 2 годам колонии строгого режима», - сообщили в прокуратуре Ульяновской области.
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