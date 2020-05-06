В ульяновской колонии пензенец ударил инспектора тапочкой по голове

06.05.2020 | 17:35

32-летний житель Пензенской области, отбывавший наказание в ульяновской колонии, вновь попал на скамью подсудимых.

Мужчина был осужден Каменским городским судом в ноябре 2016 года на 3,5 года за покушение на кражу и отправился отбывать наказание в Ульяновск.

16 октября 2019 года в помещении отряда с особыми условиями проходил обыск. Его проводил старший инспектор энергомеханической группы надзора отдела безопасности учреждения.

«Осужденный, пытаясь помешать обысковым мероприятиям, нанес ему сланцем удар по голове. За применение насилия в отношении сотрудника места лишения свободы в связи с осуществлением им служебной деятельности он приговорен к 2 годам колонии строгого режима», - сообщили в прокуратуре Ульяновской области.