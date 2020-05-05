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Криминал

Жительница Бессоновского района попалась на уловку мошенников

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Чисто сработали мошенники, разместившие объявление в интернете. Они предлагали гражданам дезинфицирующее средство для рук. 40-летняя жительница Бессоновского района решила приобрести 20 флаконов антисептика по цене 80 рублей за штуку. Расплатиться за товар ей предложили сразу.

«После получения ссылки для оплаты заказа гражданка перешла по ней и в открывшемся окне ввела реквизиты своей банковской карты. Затем она получила сообщение о списании со счета карты около 2 500 рублей», - сообщила начальник отдела информации и общественных связей УМВД РФ по области Ольга Евдокимова.

Спустя некоторое время гражданке сообщили, что оплата не прошла, и рекомендовали оформить возврат средств. Однако, выполнив все инструкции злоумышленников, женщина лишилась еще одной такой же суммы.

«Сотрудники полиции принимают меры по установлению лиц, причастных к совершению преступления.

Полиция Пензы напоминает: никому не сообщайте полные данные вашей карты и не сообщайте никому коды и пароли, которые поступают в СМС-сообщениях банка и не подлежат передаче посторонним лицам. Если вас просят сообщить такую информацию, сразу прекращайте разговор. Так действуют мошенники», - предупредила Ольга Евдокимова.

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Гость||

Дезинфекция мозга...

Гость||

Явно она имеет отношение к Заречному. Я рад что на свете есть ещё дураки.

Гость||

Дебил, заголовок хоть прочитай

Гость||

А также географию изучай

Имя: Гость
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