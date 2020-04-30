Криминал

Молодой кузнечанин выдумал заболевание сердца, чтобы избежать призыва

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21-летний житель Кузнецка предстанет перед судом за уклонение от призыва на военную службу. Уголовное дело в его отношении было возбуждено после проверки местного прокурора.

«По данным следствия, в конце октября 2018 года при прохождении медицинской комиссии молодой человек сообщил о якобы имевшемся заболевании сердца, в связи с чем был направлен в больницу на дополнительное обследование», - рассказала старший помощник руководителя регионального СУ СК РФ Татьяна Махницкая.

Молодой человек должен был пройти обследование и до 30 декабря 2018 года представить его результаты в военкомат, но он этого не сделал.

Спустя несколько месяцев юношу вновь вызвали в военкомат. 18 марта 2019 года он должен был пройти медицинскую и призывную комиссии. Однако в назначенный день он не явился по повестке, не имея на то уважительных причин.

Осенью история повторилась.

Во время расследования молодой человек признался, что не хочет служить в армии. Из-за этого он сначала выдумал заболевание сердца, а потом игнорировал повестки.

«Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу», - резюмировала Татьяна Махницкая.

В Кузнецке и Кузнецком районе регулярно заводят дела в отношении уклонистов. Большинство из них мотивирует неявки в военкомат нежеланием служить в армии. Так, 22-летнего местного жителя за это приговорили к штрафу в размере 10 тыс. руб.

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Душа болит,а сердце плачет...

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