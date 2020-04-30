Криминал

Двое пензенцев вынесли противогазы из сооружения гражданской обороны

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Надежными средствами защиты в большом количестве обзавелись двое жителей Пензы. Правда, незаконным путем - молодые люди совершили кражу из сооружения гражданской обороны. Оттуда они вынесли 16 противогазов, 25 фильтров для них, 6 респираторов и другое находившееся в помещении имущество.

«С их слов, в ходе распития спиртных напитков они решили проникнуть в помещение защитного сооружения и посмотреть, что там находится. Умысел на совершение кражи средств защиты у них возник уже после того, как они проникли внутрь помещения. Часть защитных средств молодые люди хотели оставить для собственного пользования, а оставшуюся часть - отдать друзьям и знакомым», - сообщила следователь СУ УМВД России по г. Пензе Екатерина Родионова.

Все похищенное полицейские изъяли из гаража одного из подозреваемых.

«В ходе следствия молодые люди признались в совершении серии краж имущества: огнетушителя, тепловой пушки, аккумулятора и дизельного генератора, а также конвектора, - еще из трех аналогичных защитных сооружений», - пояснила Екатерина Родионова.

Подозреваемые находятся под подпиской о невыезде и ждут решения суда. Им грозит до 5 лет лишения свободы.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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От коронавируса противогаз само то.

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