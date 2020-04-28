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Криминал

В Пензе молодой человек рассказал, как обманывал людей по телефону

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«Пока дураки есть, у меня будут деньги», - пояснил молодой человек.

Он задержан за телефонное мошенничество. Собеседникам он представлялся сотрудником банка и якобы помогал им блокировать карты, а также спасал их сбережения переводом на мнимые резервные счета.

«Я почему звоню? Я знаю, что какой-нибудь доверчивый человек обязательно найдется, который мне деньги переведет. И я знаю, что он мне попадется, и поэтому буду звонить до тех пор, пока его не встречу», - признался задержанный.

Теперь молодому человеку предстоит ответить за содеянное по закону.

Однако выйти на след мошенников удается не всегда. И количество подобных преступлений растет.

«Если по итогам 2019 года на территории области было совершено более 800 таких преступлений, которые остались нераскрытыми, и общий причиненный ущерб гражданам составил более 40 миллионов рублей, то только за первый квартал 2020 года обманутых граждан свыше 300 и общий причиненный ущерб составил более 18 миллионов рублей», - сообщил начальник УУР УМВД России по Пензенской области Максим Петрушин.

Для того чтобы не попасть под влияние мошенников, сотрудники полиции советуют вообще не вступать с неизвестными в диалог.

«При поступлении аналогичных звонков немедленно положите трубку, прекратите разговор со злоумышленником. Если это представитель какой-то организации, то они найдут иной способ с вами связаться», - заверил Максим Петрушин.

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Гость||

на раиссе запас дураков нескончаемый. спасибо совку и его "лучшему образованию" за это, потому как ватники в основном все за 40

Гость||

penzainform.ru писал(a):

количество подобных преступлений растет.
Ну, понятно, люди работу теряют, особенно сейчас, и вот...

Гость||

Совести нет наживаются на людях!Закон нужно ужесточать для мошенников!

Имя: Гость
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