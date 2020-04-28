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Криминал

Руководительница сельсовета нанесла бюджету ущерб почти в 250 тыс. руб.

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Суд вынес приговор бывшей и. о. главы администрации одного из сельсоветов Пензенского района, признав ее виновной в злоупотреблении должностными полномочиями.

В сентябре 2018 года руководитель сельсовета заключила со строительной организацией два муниципальных контракта на асфальтирование двух дворов по программе формирования комфортной городской среды.

По условию контрактов должен был использоваться черный щебень, однако у подрядчика его не оказалось, и он употребил материал другой марки меньшей стоимости. Руководитель администрации сельсовета знала об этом, однако в октябре 2018 года подписала акт приемки.

Организация получила свыше 1,5 млн рублей, из которых более 246 тыс. - необоснованно. Такова разница в стоимости реально использованного щебня и предусмотренного в контрактах. На эту сумму и был нанесен ущерб бюджету сельского поселения. Женщина полностью возместила его во время предварительного следствия.

Она ходатайствовала о прекращении уголовного дела и назначении ей судебного штрафа. Ей пошли навстречу и оштрафовали на 25 тысяч рублей.

«Решение суда не вступило в законную силу», - сообщила старший помощник руководителя Следственного управления СК России по Пензенской области Татьяна Махницкая.

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Гость||

Так ущерб не только в стоимости щебня, но и всего асфальтового покрытия, которое положили на щебень не предусмотренный контрактом.

Гость||

А вы господа все себя поститайте какой ущерб вы все вместе нанесли Пензенской области. Вас всех надо штрафовать, всё забирать у вас, возвращать в бюджет, и сажать вас на зарплату в 15-20 тыс. Что бы вы почувствовали жизнь простого народа за счёт которого богатеете

Имя: Гость
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