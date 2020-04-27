В Белинском семейная пара публично покрыла полицейских матом

27.04.2020 | 17:19

В Белинском супружескую пару наказали за публичное оскорбление полицейских. Инцидент произошел в ночь на 8 декабря 2019 года.

34-летний мужчина и его 42-летняя жена проводили время в баре. В какой-то момент нетрезвый супруг счел, что ему не нравятся другие посетители питейного заведения, и начал с ними ссориться.

Испугавшись за спутника, женщина позвонила в полицию, а сама выбежала из бара, желая дождаться прибытия правоохранителей на улице.

Мимо проезжал экипаж ДПС. Горожанка остановила его и потребовала оградить супруга от недоброжелательно настроенных по отношению к нему посетителей.

Сотрудники Госавтоинспекции прошли внутрь и выяснили, что от агрессии следует защитить других клиентов бара, а не мужа обратившейся, который не желал прекращать конфликт. Супругов попросили покинуть заведение, на что горожанин ответил категорическим отказом.

Вскоре на место прибыл участковый инспектор полиции, откликнувшийся на звонок. Правоохранитель разобрался в ситуации и попросил пару проследовать в отдел для написания объяснений о причинах вызова.

«В ходе общения с правоохранителями и другими находившимися около бара гражданами мужчина стал оскорблять сотрудника ДПС, а его супруга - участкового инспектора, высказывая в адрес должностных лиц слова ненормативной лексики и нецензурной брани, унижая честь и достоинство представителей власти. На предупреждение об ответственности за подобное поведение супруги не реагировали», - сообщила старший помощник прокурора Пензенской области Светлана Артамонова.

В итоге скандальную пару доставили в полицию.

На суде они признали свою вину. Служители Фемиды усмотрели в действиях мужа рецидив преступлений и назначили ему наказание в виде 5 месяцев исправительных работ с удержанием 10% от заработка в доход государства.

Супруге горожанина предстоит выплатить штраф в 5 000 рублей.