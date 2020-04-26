В Пензе мебельщик расплатился с прежними клиентами деньгами нового

26.04.2020 | 18:50

Несколько человек стали жертвами пензенца 1971 года рождения. Мужчина предлагал им свои услуги по производству мебели. Один из его клиентов и обратился в полицию. У злоумышленника он заказал кухонный гарнитур стоимостью 150 тысяч рублей, сделку заключили еще в конце прошлого года.

«Поставщиком был подписан договор, где был прописан срок изготовления и доставки мебели. Для этого он отдал предоплату в размере 100 000 рублей. По истечении срока, который был указан в договоре, товар не был изготовлен», - сообщил старший следователь СУ УМВД РФ по г. Пензе Роман Казенов.

Обманщика быстро нашли. В полиции он сразу во всем сознался и рассказал, куда потратил полученное.

«Часть денежных средств, полученных от потерпевшего в качестве предоплаты, он потратил на личные нужды, а оставшейся частью денежных средств погасил задолженность перед предыдущими заказчиками за неисполнение условий договора», - пояснил Роман Казенов.

За содеянное виновному грозит до пяти лет лишения свободы.