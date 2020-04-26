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Криминал

В Пензе мебельщик отдал долги прежним клиентам из денег нового

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Несколько человек стали жертвами пензенца 1971 года рождения. Мужчина предлагал им свои услуги по производству мебели. Один из его клиентов и обратился в полицию. У злоумышленника он заказал кухонный гарнитур стоимостью 150 тысяч рублей, сделку заключили еще в конце прошлого года.

«Поставщиком был подписан договор, где был прописан срок изготовления и доставки мебели. Для этого он отдал предоплату в размере 100 000 рублей. По истечении срока, который был указан в договоре, товар не был изготовлен», - сообщил старший следователь СУ УМВД РФ по г. Пензе Роман Казенов.

Обманщика быстро нашли. В полиции он сразу во всем сознался и рассказал, куда потратил полученное.

«Часть денежных средств, полученных от потерпевшего в качестве предоплаты, он потратил на личные нужды, а оставшейся частью денежных средств погасил задолженность перед предыдущими заказчиками за неисполнение условий договора», - пояснил Роман Казенов.

За содеянное виновному грозит до пяти лет лишения свободы.

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Гость||

А может он просто банкрот? Скоро много таких будет.

Гость||

А может вдуматься, как может стоить груда ядовитого ЛДСП 150к, которые все норовят отдать профессионалам в изготовлении корявых шкафов. Мебля, которая сразу крива и не живет более пяти лет.

Гость||

Финиансовая пирамида в миниатюре

Гость||

Финансовая пирамида в миниатюре

Гость||

Нормально мебелированная комната на ОК - 450к. Мебель-400к. В стране есть квартирный вопрос?

Гость||

Гость писал(a):

В стране есть квартирный вопрос?
Вы думаете скоро не будет?

Гость||

Гость писал(a):

Гость писал(a):
В стране есть квартирный вопрос?
Вы думаете скоро не будет?
Трава в кармане, письмо для Тани, Ныкну заточку, как факир.

Не в Сочи жить, а в Магадане, Глушить не водку, а чифир.

Гость||

Гость писал(a):

В стране есть квартирный вопрос?

Вы думаете скоро не будет?

Гость писал(a):
В стране есть квартирный вопрос?

Вы думаете скоро не будет?

вполне вероятно

Гость||

Лучше бы загомосились и долги простили друг другу.

Имя: Гость
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