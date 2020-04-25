При попытке сорвать крупный куш зареченец лишился 48 тысяч

25.04.2020 | 18:30

Почти 50 тысяч рублей перечислил 64-летний житель Заречного мошенникам в надежде получить более крупную сумму.

«В социальной сети «Одноклассники» мужчина нашел рекламное объявление, что он якобы выиграл крупную сумму денег. Мужчина перешел по указанной в объявлении ссылке, оставил свои персональные данные и номер телефона», - сообщила заместитель начальника отдела информации и общественных связей УМВД РФ по области Елена Федоськина.

Злоумышленники вскоре позвонили и сообщили, что деньги можно получить, играя на бирже.

«Для этого необходимо было пройти регистрацию в интернете и установить приложение. Заявитель так и сделал, следуя указаниям незнакомца, и указал данные своей банковской карты и код с обратной ее стороны», - добавила Елена Федоськина.

Позже он обнаружил, что со счета списано 48 тысяч рублей. Пенсионер обратился в полицию. Стражи порядка разыскивают его обидчиков и в очередной раз призывают граждан быть бдительными.

«Необходимо понимать, что нельзя устанавливать на свои смартфоны сомнительные приложения, а также сообщать незнакомым лицам пароли и коды, приходящие в СМС-сообщениях от банков», - напомнила Елена Федоськина.