При попытке сорвать крупный куш зареченец лишился 48 тысяч

Почти 50 тысяч рублей перечислил 64-летний житель Заречного мошенникам в надежде получить более крупную сумму.
«В социальной сети «Одноклассники» мужчина нашел рекламное объявление, что он якобы выиграл крупную сумму денег. Мужчина перешел по указанной в объявлении ссылке, оставил свои персональные данные и номер телефона», - сообщила заместитель начальника отдела информации и общественных связей УМВД РФ по области Елена Федоськина.
Злоумышленники вскоре позвонили и сообщили, что деньги можно получить, играя на бирже.
«Для этого необходимо было пройти регистрацию в интернете и установить приложение. Заявитель так и сделал, следуя указаниям незнакомца, и указал данные своей банковской карты и код с обратной ее стороны», - добавила Елена Федоськина.
Позже он обнаружил, что со счета списано 48 тысяч рублей. Пенсионер обратился в полицию. Стражи порядка разыскивают его обидчиков и в очередной раз призывают граждан быть бдительными.
«Необходимо понимать, что нельзя устанавливать на свои смартфоны сомнительные приложения, а также сообщать незнакомым лицам пароли и коды, приходящие в СМС-сообщениях от банков», - напомнила Елена Федоськина.
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penzainform.ru писал(a):Хитрожопый пенс?