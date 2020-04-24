Гостя Пензенской области оштрафовали за взятку в 11 000 рублей

28-летнего гражданина Таджикистана наказали за взятку, которую он пытался дать сотруднику отдела МВД по Мокшанскому району.
Утром 12 января инспектор ДПС остановил автомобиль Mazda. В салоне он заметил двух пассажиров - мужчину и девушку, граждан Таджикистана.
При проверке документов выяснилось, что гости Пензенской области нарушили законодательство РФ о пребывании на территории страны. Сотрудник Госавтоинспекции доставил их в полицию для дальнейшего разбирательства.
Оказавшись у правоохранителей, иностранец решил откупиться. Несоставленные административные протоколы в отношении себя и юной дамы он оценил в 11 000 рублей, которые положил в брошюру на столе полицейского.
Однако тот деньги не взял.
«Противоправные действия мужчины были пресечены сотрудниками правоохранительных органов. Денежные средства изъяты следователем в ходе осмотра места происшествия», - сообщила старший помощник руководителя следственного управления СК РФ по Пензенской области Татьяна Махницкая.
Суд назначил злоумышленнику наказание в виде выплаты штрафа в 70 000 рублей. Приговор в законную силу еще не вступил.
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Да "гостям" похоже фиолетово на эти штрафы, хоть лям напишите. Все равно он ничего платить не будет. Пройдёт три года и снимут штраф за сроком давности. Ну или заплатит копейку со своей белой зарплаты