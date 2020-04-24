Гостя Пензенской области оштрафовали за взятку в 11 000 рублей

24.04.2020 | 20:01

28-летнего гражданина Таджикистана наказали за взятку, которую он пытался дать сотруднику отдела МВД по Мокшанскому району.

Утром 12 января инспектор ДПС остановил автомобиль Mazda. В салоне он заметил двух пассажиров - мужчину и девушку, граждан Таджикистана.

При проверке документов выяснилось, что гости Пензенской области нарушили законодательство РФ о пребывании на территории страны. Сотрудник Госавтоинспекции доставил их в полицию для дальнейшего разбирательства.

Оказавшись у правоохранителей, иностранец решил откупиться. Несоставленные административные протоколы в отношении себя и юной дамы он оценил в 11 000 рублей, которые положил в брошюру на столе полицейского.

Однако тот деньги не взял.

«Противоправные действия мужчины были пресечены сотрудниками правоохранительных органов. Денежные средства изъяты следователем в ходе осмотра места происшествия», - сообщила старший помощник руководителя следственного управления СК РФ по Пензенской области Татьяна Махницкая.

Суд назначил злоумышленнику наказание в виде выплаты штрафа в 70 000 рублей. Приговор в законную силу еще не вступил.