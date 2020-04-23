Криминал

Штраф за ложные сообщения о COVID-19 может составить 100 тысяч

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33-летний мужчина разместил комментарий в одной из групп социальной сети, в котором были сведения о количестве заболевших COVID-19 в Пензенской области. Источником информации для него стало так называемое ОБС, в народе известное как «одна баба сказала».

«Буквально вчера был в больнице и у регистратуры услышал, как две женщины разговаривают: возможно, каждый пятый в Пензе заражен и тесты делают не всем, потому что их не хватает», - оправдался подозреваемый.

Пустив информацию, не соответствующую действительности, мужчина попал в поле зрения правоохранительных органов.

«В отношении гражданина был составлен административный протокол по части 9 статьи 13.15 Кодекса об административных правонарушениях РФ «Злоупотребление свободой массовой информации», - сообщил заместитель начальника полиции УМВД России по г. Пензе Андрей Гаврюшин.

В виде наказания ему может быть назначен штраф в размере от 30 до 100 тысяч рублей.

«В разговоре могут сказать все, что угодно. Если писать об этом под видом достоверного сообщения в соцсетях, которые тысячи людей постоянно читают, это может вызвать у них панику и прочие негативные последствия. Сейчас и так многие на нервах. Хочу извиниться за свой поступок», - сделал выводы подозреваемый.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Гость||

Сейчас нищие все, 100 тр ни кто платить не будет.

Гость||

Тестов хватает и их делают всем?

Гость||

Ага, можно. Только в очередь запишитесь. Перед вами пара тысяч человек!

Гость||

Гость писал(a):

Сейчас нищие все, 100 тр ни кто платить не будет.
Ну, будешь должен, потом постепенно расплатишься. В двойном размере.

Гость||

Гость писал(a):

Ага, можно. Только в очередь запишитесь. Перед вами пара тысяч человек!
Где записываться?

Гость||

penzainform.ru писал(a):

возможно, каждый пятый в Пензе заражен и тесты делают не всем, потому что их не хватает
а в чем в заключается ложность. Берем здесь новости.Общество Срок окончания эпидемии в регионе зависит от сознательности граждан - Специалисты обращают внимание на один факт: едва ли не половина выявленных инфицированных не имели клинических проявлений болезни- и где то здесь новостили что тесты действительно делают не всем и писали почему.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

сделал выводы подозреваемый.
[ в каком совершенном преступлении сея гражданин подозревается?

Гость||

Гость писал(a):

Гость писал(a):
Сейчас нищие все, 100 тр ни кто платить не будет.
Ну, будешь должен, потом постепенно расплатишься. В двойном размере.
Не пиши чушь и будет тебе щастье бесштрафное.

Гость||

Что то не так активны диванные тролли в этой теме...

Гость||

Гость писал(a):

Что то не так активны диванные тролли в этой теме...
смысла нет

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