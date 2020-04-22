Криминал

В Иссинском районе поиски спутника жизни обошлись в 1,7 млн рублей

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Сумму, превышающую 1 миллион 700 тысяч рублей, перечислила 26-летняя жительница Иссинского района в поисках любви. После ссоры со своим молодым человеком она решила обратиться к помощи магов, а искать их стала в интернете. Скоро на связь вышла женщина и пообещала решить проблему.

«Она сообщила, что молодых людей рассорила его мама и, чтобы это исправить, необходимо провести обряд воссоединения. За данную услугу девушка перечислила 37 тысяч рублей. В течение недели по указанию незнакомки девушка выполняла различные действия: ходила по церквям, читала молитвы, колола пальцы и завязывала ленты на замках», - рассказала заместитель начальника отдела информации и общественных связей УМВД РФ по области Елена Федоськина.

После чего даме сообщили: чтобы чары подействовали, необходимо перевести магическую сумму - 333 тысячи рублей, а затем еще одну, такую же, чтобы в итоге вышла еще более сильная комбинация чисел - 666 тысяч.

«Когда девушка перевела и эту сумму, женщина попросила перевести еще 333 тысячи, чтобы получилось 999. В противном случае, пригрозила она, если девушка не выполнит требование, в ближайшее время умрут все ее близкие и родные люди», - добавила Елена Федоськина.

Сначала доверчивая гражданка тратила собственные средства, затем взяла кредит в банке, заняла у знакомых. Когда общая сумма средств превысила 1 миллион 700 тысяч, а обещанный приворот так и не подействовал, она попросила вернуть деньги, после чего ее виртуальная помощница перестала выходить на связь. Сейчас ее пытаются разыскать сотрудники правоохранительных органов.

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Гость||

Дааааааааааааааа!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Гость||

Я фигею от мозгов баб)))

Гость||

с деньгами нужно расставаться легко и без стонов.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

26-летняя жительница
кому-то повезет кто на ней женится.

Гость||

Многим уже повезло - женились на животах. Самый действенный способ застолбить бычка, кстати, без всяких гадалок. На всю жизнь к ноге.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

«Она сообщила, что молодых людей рассорила его мама и,
Тому сыну повезло с мамой, значит, волевая дама оказалась, не тряпка, настояла, и лучше знает, кто подходит ее сыну.

Гость||

А в чем мошенничество ? Приворот был сделан , обряд проведен, маг честно выполнил свою работу , ну не получилось , не всегда получается .

Гость||

И мама оказалась права. Слушайте мам, деточки, кому еще есть, что терять.

Гость||

Гость писал(a):

ость|22.04.2020 18:33|

А в чем мошенничество ? Приворот был сделан , обряд проведен, маг честно выполнил свою работу , ну не получилось , не всегда получается .

так то да услуга оказано

Гость||

Если бы парень не растерялся , мог бы ездить на Тойота Камри.

Гость||

За полляма причленю пиши телефон.

Гость||

Так они и не растерялся, никогда не знаешь, во что она еще поверит.

Гость||

и за чей счет

Гость||

Гость писал(a):

penzainform.ru писал(a):
26-летняя жительница
кому-то повезет кто на ней женится.
Не повезёт. Денежки то уже тю-тю. А новых кредитов ей не дадут.

Гость||

Гость писал(a):

Многим уже повезло - женились на животах. Самый действенный способ застолбить бычка, кстати, без всяких гадалок. На всю жизнь к ноге.
Так это хороший вариант, всем благо.

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Имя: Гость
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