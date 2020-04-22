В Иссинском районе поиски спутника жизни обошлись в 1,7 млн рублей

22.04.2020 | 18:00

Сумму, превышающую 1 миллион 700 тысяч рублей, перечислила 26-летняя жительница Иссинского района в поисках любви. После ссоры со своим молодым человеком она решила обратиться к помощи магов, а искать их стала в интернете. Скоро на связь вышла женщина и пообещала решить проблему.

«Она сообщила, что молодых людей рассорила его мама и, чтобы это исправить, необходимо провести обряд воссоединения. За данную услугу девушка перечислила 37 тысяч рублей. В течение недели по указанию незнакомки девушка выполняла различные действия: ходила по церквям, читала молитвы, колола пальцы и завязывала ленты на замках», - рассказала заместитель начальника отдела информации и общественных связей УМВД РФ по области Елена Федоськина.

После чего даме сообщили: чтобы чары подействовали, необходимо перевести магическую сумму - 333 тысячи рублей, а затем еще одну, такую же, чтобы в итоге вышла еще более сильная комбинация чисел - 666 тысяч.

«Когда девушка перевела и эту сумму, женщина попросила перевести еще 333 тысячи, чтобы получилось 999. В противном случае, пригрозила она, если девушка не выполнит требование, в ближайшее время умрут все ее близкие и родные люди», - добавила Елена Федоськина.

Сначала доверчивая гражданка тратила собственные средства, затем взяла кредит в банке, заняла у знакомых. Когда общая сумма средств превысила 1 миллион 700 тысяч, а обещанный приворот так и не подействовал, она попросила вернуть деньги, после чего ее виртуальная помощница перестала выходить на связь. Сейчас ее пытаются разыскать сотрудники правоохранительных органов.