Криминал

Угрозы жизни и здоровью поссорившейся в Шемышейке пары нет

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Праздничный вечер в Шемышейке закончился поножовщиной.

Мужчина 1984 года рождения вместе со своей сожительницей (на год его старше) были в гостях у соседей.

«Компания употребляла спиртные напитки. В ходе застолья между мужчиной и женщиной возник конфликт. Чтобы выяснить отношения, они вышли в коридор. В тот момент мужчина и ударил женщину ножом. Действиям злоумышленника помешали соседи, которые выбежали в коридор и отобрали у него орудие преступления», - сообщила заместитель начальника отдела информации и общественных связей УМВД РФ по области Елена Федоськина.

Соседи также вызвали пострадавшей скорую. Тем временем ее спутник, разгоряченный страстями и алкоголем, скрылся.

«Он перелез через забор и закрылся в своем доме. Сосед проследовал за ним и сообщил о месте его нахождения сотрудникам полиции», - добавила Елена Федоськина.

«Выясняя отношения на крыльце дома, злоумышленник нанес женщине не менее одного удара ножом в область грудной клетки справа, после чего пытался свести счеты с жизнью. И потерпевшая, и подозреваемый с полученными телесными повреждениями доставлены в лечебное учреждение города Пензы, где им оказана необходимая медицинская помощь», - уточнила старший помощник начальника СУ СК России по Пензенской области Татьяна Махницкая.

В настоящее время угрозы их жизни и здоровью нет.

Ревнивый гражданин 10 лет назад уже привлекался к уголовной ответственности за нарушение неприкосновенности жилища, но потом вел законопослушный образ жизни.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Гость||

Может бухать перестанут?

Гость||

Странно откуда у него ружъё ? Почему про это умалчивают .

Имя: Гость
Комментарий:

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