В судах за год рассмотрели около 100 дел о подставных фирмах

18.04.2020 | 19:50

Пензенцы все чаще прибегают к «фирменному» обману. В полиции отмечают увеличение количества фиктивных организаций и напоминают, что за создание таковых грозит уголовная ответственность - тюремное заключение на срок до трех лет.

Возмездие ждет и тех, кто соглашается возглавить подобное предприятие.

«Денежные вознаграждения в сумме от 5 до 10 тысяч рублей, которые, как правило, обещают за регистрацию подставных фирм на свое имя, влекут за собой уголовную ответственность и штраф в размере до 300 тысяч рублей», - предупредил следователь СУ УМВД РФ по Пензенской области Дмитрий Лимитин.

Только в 2019 году в судах было рассмотрено около 100 таких дел. Все виновные понесли наказание.