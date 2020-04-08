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Криминал | 86-летний пензенец нанес внуку травму в семейной ссоре

08.04.2020|09:16
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Во вторник, 7 апреля, в Пензе конфликт между родственниками едва не закончился трагедией.

Инцидент произошел около 19:00 в частном доме на улице Сурикова. 86-летний дед пришел к живущему по соседству внуку и начал упрекать его за то, что взял и не вернул инструменты. Между мужчинами разгорелась ссора, и пенсионер швырнул в младшего родственника тяжелым предметом, причинив ему травму.

Сигнал о произошедшем поступил экипажу группы задержания вневедомственный охраны Росгвардии. Через пять минут правоохранители уже входили во двор.

«На пороге их встретил молодой человек и проводил в помещение, где находился пострадавший. На место происшествия немедленно была вызвана бригада скорой помощи. Прибывшие медики приняли решение о госпитализации пострадавшего», - рассказали в пресс-службе Управления Росгвардии по Пензенской области.

Престарелого пенсионера задержали и передали сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства.

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Гость|08.04.2020 09:41|

Носок с правой ноги)))

Гость|08.04.2020 09:43|

Костылём Тараса Бульбы...

Гость|08.04.2020 09:51|

Им не страшен Ковид.

Гость|08.04.2020 10:09|

Что внук, что дед-два чокнутых.Один с фингалом второй в тюрьме.

Гость|08.04.2020 10:18|

шУРНАЛИСТ!!! Где возраст внука?

Имя: Гость
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