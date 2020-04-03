03.04.2020 | 08:57

В Пензе вынесен приговор 31-летнему жителю города, пытавшемуся совершить мошенничество в особо крупном размере.

Следствием и судом было установлено, что летом 2019 года к обвиняемому обратилась его знакомая. Женщина рассказала, что для решения финансовых вопросов ей нужно содействие со стороны силовых структур, и мужчина решил ее обмануть.

Злоумышленник сообщил знакомой, что ему требуется 1 млн 50 тыс. руб. Большую часть суммы (900 тыс.) он обещал передать в качестве взятки сотрудникам УФСБ, а остальное (150 тыс.) - оставить себе в качестве оплаты за пособничество. Женщина заподозрила обман и обратилась в УФСБ.

Мужчину задержали 1 октября 2019 года после передачи денег. Операцию провели возле дома потерпевшей, на проспекте Строителей. По данному факту возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ.

«Свою вину в совершении преступления мужчина признал полностью и в содеянном раскаялся. Приговором суда ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 2 года условно с испытательным сроком 2 года. Приговор вступил в законную силу», - сообщила старший помощник руководителя регионального СУ СК РФ Евгения Воеводина.

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