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Криминал | Пензенцу грозит до 5 лет тюрьмы за совершение серии угонов и краж

03.04.2020|15:34
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Серию угонов и краж совершил 29-летний житель Пензы. Его интересовали только отечественные легковушки, которые не были оборудованы системами сигнализации. Вскрывал их злоумышленник отверткой или изнутри через разбитое стекло водительской двери.

«Затем он путем замыкания проводов в замке зажигания заводил двигатель транспортного средства и угонял автомашины. После чего из угнанных автомашин он похищал имущество, к которому относились автомагнитолы, аккумуляторы, одежда, продукты питания, электронные весы», - сообщила старший дознаватель отдела полиции № 3 УМВД России по г. Пензе Екатерина Чернова.

Также молодой человек похитил один велосипед.

Злоумышленник задержан. Украденные им вещи нашли у него дома. Ему грозит до 5 лет лишения свободы. Ранее он не раз привлекался к уголовной ответственности за аналогичные преступления.

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