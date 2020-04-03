03.04.2020 | 15:34

Серию угонов и краж совершил 29-летний житель Пензы. Его интересовали только отечественные легковушки, которые не были оборудованы системами сигнализации. Вскрывал их злоумышленник отверткой или изнутри через разбитое стекло водительской двери.

«Затем он путем замыкания проводов в замке зажигания заводил двигатель транспортного средства и угонял автомашины. После чего из угнанных автомашин он похищал имущество, к которому относились автомагнитолы, аккумуляторы, одежда, продукты питания, электронные весы», - сообщила старший дознаватель отдела полиции № 3 УМВД России по г. Пензе Екатерина Чернова.

Также молодой человек похитил один велосипед.

Злоумышленник задержан. Украденные им вещи нашли у него дома. Ему грозит до 5 лет лишения свободы. Ранее он не раз привлекался к уголовной ответственности за аналогичные преступления.

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