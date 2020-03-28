28.03.2020 | 18:57

20-летний житель областного центра пострадал от действий мошенника. Молодой человек рассчитывал заработать через интернет, но в итоге потерял собственные средства.

«На одном из сайтов обнаружил объявление о раскрутке денежных средств через букмекерские конторы и в мобильном приложении Telegram списался с неизвестным. С ним заявитель договорился о том, что перечислит 200 рублей в качестве первого взноса. На счет банковской карты гражданин перевел указанную сумму», - сообщила начальник отдела информации и общественных связей УВМД РФ по области Ольга Евдокимова.

На следующий день молодой человек получил сообщение от незнакомца о том, что его 200 рублей превратились в 30 000.

«Но чтобы получить доход, необходимо оплатить налог в размере 15 000 путем перечисления на счет той же банковской карты и электронный кошелек. Молодой человек выполнил это условие, но выигрыш так и не получил», - пояснила Ольга Евдокимова.

По факту мошенничества возбуждено уголовное дело.

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен и присоединяйтесь к нашему Telegram-каналу.