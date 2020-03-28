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Криминал | 20-летний пензенец поверил мошеннику и лишился более 15 тыс. рублей

28.03.2020|18:57
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20-летний житель областного центра пострадал от действий мошенника. Молодой человек рассчитывал заработать через интернет, но в итоге потерял собственные средства.

«На одном из сайтов обнаружил объявление о раскрутке денежных средств через букмекерские конторы и в мобильном приложении Telegram списался с неизвестным. С ним заявитель договорился о том, что перечислит 200 рублей в качестве первого взноса. На счет банковской карты гражданин перевел указанную сумму», - сообщила начальник отдела информации и общественных связей УВМД РФ по области Ольга Евдокимова.

На следующий день молодой человек получил сообщение от незнакомца о том, что его 200 рублей превратились в 30 000.

«Но чтобы получить доход, необходимо оплатить налог в размере 15 000 путем перечисления на счет той же банковской карты и электронный кошелек. Молодой человек выполнил это условие, но выигрыш так и не получил», - пояснила Ольга Евдокимова.

По факту мошенничества возбуждено уголовное дело.

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Гость|28.03.2020 19:34|

А работать он не пробовал?

Гость|28.03.2020 19:37|

20 лет, ума нет и не будет

Имя: Гость
Комментарий:

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