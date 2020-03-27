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Криминал | 33-летнего бессоновца будут судить за нападение на сожительницу и убийство

27.03.2020|08:10
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33-житель Бессоновки предстанет перед судом по обвинению в убийстве, умышленном причинении тяжкого вреда здоровью и незаконном приобретении и хранении огнестрельного оружия.

Криминальный инцидент произошел 3 июня 2019 года. По версии следствия, мужчина, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, на своем автомобиле вывез 28-летнюю сожительницу в лесные посадки на территории Бессоновского района и прострелил ей ногу из охотничьего ружья.

«В тот момент, когда злоумышленник вытащил женщину из салона, к ним подъехал житель села Грабово 1961 года рождения. Мужчина решил выяснить, что происходит, и начал подходить ближе. Находясь на расстоянии нескольких метров, обвиняемый выстрелил в него», - рассказала старший помощник руководителя регионального СУ СК РФ Евгения Воеводина.

От полученного ранения тот скончался. Злоумышленник погрузил тело убитого в багажник его машины и отогнал транспортное средство, а затем на своем автомобиле доставил сожительницу в больницу. Там ей оказали помощь. Позднее телесные повреждения были квалифицированы как нанесшие тяжкий вред здоровью.

Во время обыска, проведенного в жилище злоумышленника, был обнаружен пневматический пистолет. Мужчина признался, что нашел его в апреле 2019 года в одном из заброшенных зданий в Бессоновке.

В настоящее время мужчина находится под стражей. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

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Источник — фото № 2 СУ СК РФ по Пензенской области
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Гость|27.03.2020 08:53|

Началось в колхозе утро!

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