25.03.2020 | 15:52

Хотела закупить медицинские маски в интернете, но лишилась крупной суммы денег. Предпринимательница из Заречного попалась на удочку мошенников, раскинувших свои сети в Глобальной паутине. Бизнесвумен искала новых поставщиков популярного товара и, как ей показалось, нашла выгодное предложение. Да и продавец пообещал безопасную сделку.

«Делаю платеж 24 683 рубля с учетом доставки. Деньги уходят, и он мне потом перезванивает: «Извините, но платеж не проходит, давайте мы сейчас сделаем с вами возврат», - сообщила потерпевшая.

В это время у покупательницы раздался еще один звонок, якобы от сотрудника банка, который тоже заявил, что произошла ошибка и средства, ушедшие с карты, можно вернуть. Женщина несколько раз по телефону подтвердила, что в настоящее время она совершает платеж. А затем перешла по интернет-ссылке для получения собственных потерявшихся денег. Два раза ввела пришедшие пароли - и с карты еще дважды списали по 24 тысячи.

«И это все делается в режиме паники. Делаются специальные скриншоты, что и сотрудники банка заинтересованы сделать возврат. Отличить фейковую страницу от настоящей мне показалось очень сложным, хотя я каждый день работаю с этим ресурсом и прекрасно знаю эту страницу», - пояснила женщина.

По словам полицейских, будь предпринимательница немного повнимательнее, потери денег можно было бы избежать.

«При совершении покупок через интернет-магазин необходимо работать только с проверенными продавцами, только проверенными интернет-магазинами.

Оказавшись в такой ситуации, когда возникли проблемы с перечислением денежных средств, не надо вестись со злоумышленниками и переходить по каким-либо ссылкам. Необходимо самим перезвонить на телефон горячей линии банка, который указан на оборотной стороне карты», - предупредил начальник МО МВД России по ЗАТО Заречный Анатолий Еремеев.

Всего женщина лишилась более 72 тысяч рублей. По данному факту ведется проверка. Но найти мошенников будет нелегко, поскольку средства ушли на электронные кошельки, а затем на скрытые счета.

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