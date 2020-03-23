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Криминал | В Башмакове пьяный мужчина одним ударом сбил с ног росгвардейца

23.03.2020|17:05
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В Башмакове 38-летнего местного жителя признали виновным в нападении на сотрудника Росгвардии при исполнении им должностных обязанностей.

Вечером 31 августа прошлого года мужчину, который находился в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, задержали за административное правонарушение и привезли к отделу полиции.

«У входа, недовольный тем, что его вывели из патрульной машины, он нанес удар по лицу задержавшему его сотруднику полиции. От удара полицейский отделения вневедомственной охраны упал, на лице и в области уха у него образовались кровоподтеки», - сообщила порталу PenzaInform.ru старший помощник прокурора области Светлана Артамонова.

Позднее мужчина раскаялся в содеянном. Суд назначил ему наказание в виде двух лет двух месяцев колонии строгого режима.

Сельчанин посчитал приговор слишком суровым и подал апелляцию. По его мнению, служители Фемиды не приняли во внимание, что у него на иждивении находятся двое детей, а жена в декрете. Однако областной суд оставил решение районного без изменения.

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Гость|23.03.2020 17:14|

Оказался настоящий мушкетёр!

Гость|23.03.2020 17:16|

Башмаковские они такие.

Гость|23.03.2020 17:19|

Надо было учесть что у наркомана двое детей и беременная жена.

Гость|23.03.2020 17:25|

Слабый росгвардеец пошёл в наше время.

Гость|23.03.2020 17:29|

гвардеец то, хыть в шлеме был?

без шлемов, росгвардецы шибко травмируются...

Гость|23.03.2020 17:32|

В ЛопатинЕ и ЗеметчинЕ и похлеще могут

Гость|23.03.2020 17:37|

Не тот гвардеец пошёл,хилый в наше время.

Гость|23.03.2020 17:51|

Ну как всегда в ОслЕ и в ЧикагЕ...

Гость|23.03.2020 17:52|

Гость писал(a):

Слабый росгвардеец пошёл в наше время.
Не то слово! Некоторых и бумажным стаканчиком зашибить можно.

Гость|23.03.2020 17:52|

а двух с одного удара смог бы?

Гость|23.03.2020 17:53|

Гость писал(a):

гвардеец то, хыть в шлеме был?

без шлемов, росгвардецы шибко травмируются...

Особенно от пластиковых стаканчиков.

Гость|23.03.2020 17:55|

Гость писал(a):

а двух с одного удара смог бы?
Легко! Гвардейцы нынче мелковатые пошли...

Имя: Гость
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