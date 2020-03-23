23.03.2020 | 17:05

В Башмакове 38-летнего местного жителя признали виновным в нападении на сотрудника Росгвардии при исполнении им должностных обязанностей.

Вечером 31 августа прошлого года мужчину, который находился в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, задержали за административное правонарушение и привезли к отделу полиции.

«У входа, недовольный тем, что его вывели из патрульной машины, он нанес удар по лицу задержавшему его сотруднику полиции. От удара полицейский отделения вневедомственной охраны упал, на лице и в области уха у него образовались кровоподтеки», - сообщила порталу PenzaInform.ru старший помощник прокурора области Светлана Артамонова.

Позднее мужчина раскаялся в содеянном. Суд назначил ему наказание в виде двух лет двух месяцев колонии строгого режима.

Сельчанин посчитал приговор слишком суровым и подал апелляцию. По его мнению, служители Фемиды не приняли во внимание, что у него на иждивении находятся двое детей, а жена в декрете. Однако областной суд оставил решение районного без изменения.

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