16.03.2020 | 10:00

В Пензе семейную пару задержали при попытке украсть кровельное железо у соседа. Это произошло в пятницу, 13 марта, в микрорайоне Шуист.

Житель одного из домов в частном секторе увидел из окна, что кто-то пытается унести металлические листы, лежащие возле его забора, и сразу обратился в правоохранительные органы.

Прибывший на место экипаж вневедомственной охраны застал злоумышленников. 50-летний мужчина и его 44-летняя жена объяснили, что железо понадобилось им для ремонта крыши собственного дома.

«Для дальнейшего разбирательства задержанных передали сотрудникам полиции», - сообщили в пресс-службе Управления Росгвардии по Пензенской области.

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