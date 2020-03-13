Сетевое издание|18+|Пятница|13 мар 2020|10:39
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+7oC
+8oC
Погода | Сегодня | Дождь |
+4oC
+5oC
Завтра | Облачно |
  82.93  |  $  74.10

Криминал | 31-летний горожанин собирался сбыть в Пензе 40 граммов мефедрона

13.03.2020|10:16
Печать

На перегоне Арбеково - Пяша по подозрению в распространении наркотиков задержали 31-летнего пензенца.

При личном досмотре у мужчины нашли 40 граммов мефедрона, что считается крупным размером. Как выяснилось, он заказал запрещенное вещество в Интернете для продажи в Пензе.

Впоследствии в квартире задержанного обнаружили приборы для фасовки и последующего сбыта наркотиков, а также марихуану.

В отношении горожанина возбудили уголовное дело. Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет.

«Подозреваемому избрана мера пресечения - заключение под стражу», - сообщили в пресс-службе Пензенского ЛО МВД России на транспорте.

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен и присоединяйтесь к нашему Telegram-каналу.

0
0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2020

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». И.о. главного редактора — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.
Пенза

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте