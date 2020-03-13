На перегоне Арбеково - Пяша по подозрению в распространении наркотиков задержали 31-летнего пензенца.
При личном досмотре у мужчины нашли 40 граммов мефедрона, что считается крупным размером. Как выяснилось, он заказал запрещенное вещество в Интернете для продажи в Пензе.
Впоследствии в квартире задержанного обнаружили приборы для фасовки и последующего сбыта наркотиков, а также марихуану.
В отношении горожанина возбудили уголовное дело. Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет.
«Подозреваемому избрана мера пресечения - заключение под стражу», - сообщили в пресс-службе Пензенского ЛО МВД России на транспорте.
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