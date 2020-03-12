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Криминал | Жительница Каменки потеряла почти 600 тыс. руб., надеясь заработать на бирже

12.03.2020|09:39
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В Пензенской области проводится проверка по факту мошенничества, в результате которого пострадала 38-летняя жительница Каменки, решившая сделать инвестиции.

По словам потерпевшей, ей позвонил неизвестный мужчина и предложил заработать на биржевых торгах, пообещав быть ее персональным аналитиком.

По совету незнакомца женщина установила на свой компьютер программу для участия в торгах на бирже и за февраль 2020 года перечислила со своей банковской карты на депозит 577 тыс. руб.

Впоследствии гражданка поняла, что ее обманули, и обратилась в правоохранительные органы. Полицейским она призналась, что имела представление о подобных способах мошенничества.

«По данному факту проводится проверка. Сотрудники полиции устанавливают лиц, причастных к совершению преступления», - сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

На фоне нестабильности курсов валют число случаев подобного мошенничества может вырасти. Чтобы обезопасить свои сбережения, граждане не должны перечислять деньги незнакомцам.

«Если вам гарантируют доход значительно выше, чем в банках с надежной репутацией, предлагают заработать большие деньги на участии в биржевых торгах или спортивных событиях, помните – так действуют мошенники! Прежде чем предпринимать какие-либо действия, почитайте в интернете отзывы на подобные финансовые схемы! Посоветуйтесь с родными, друзьями, знакомыми», - обратились к жителям региона представители УМВД.

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Источник — фото pixabay.com
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Гость|12.03.2020 10:01|

penzainform.ru писал(a):

жительница Каменки, решившая сделать инвестиции.
Из какой Тутуновки есчо выгоднее делать инвестиции?

А просто работать ЛОШАРЫ не хотят?

Имя: Гость
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