Сетевое издание|18+|Вторник|10 мар 2020|11:51
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+9oC
+10oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+7oC
+8oC
Завтра | Облачно |
  84.04  |  $  73.80

Криминал | В Пензе задержали мужчину, который хотел подраться с матерью и братом

10.03.2020|09:58
Печать

В понедельник, 9 марта, в Пензе задержали мужчину, который пытался подраться со своими родственниками. Инцидент произошел в одном из домов на улице Свердлова.

В правоохранительные органы позвонила 71-летняя женщина, напуганная агрессивным поведением сына. По ее вызову уже через пять минут прибыл ближайший экипаж группы задержания вневедомственной охраны.

«Сотрудники Росгвардии зашли в подъезд жилого дома и, поднявшись на второй этаж, обнаружили мужчину и женщину, стоявших на площадке. Как оказалось, это были мать и 49-летний брат предполагаемого дебошира», - рассказали в пресс-службе пензенского управления Росгвардии.

По словам пенсионерки, ее младший сын вернулся домой в состоянии алкогольного опьянения.

Сначала он ругался, потом схватил табурет и предмет, похожий на нож, и попытался учинить драку. Мать и брат дебошира испугались, выбежали из квартиры и позвонили в правоохранительные органы.

Зайдя в квартиру, Росгвардейцы задержали 45-летнего нарушителя и доставили его в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен и присоединяйтесь к нашему Telegram-каналу.

Источник — фото пресс-службы Управления Росгвардии по Пензенской области
0
0
0
0
 
Гость|10.03.2020 10:13|

Мало абортов делали 45 лет назад.

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2020

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». И.о. главного редактора — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.
Пенза

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте