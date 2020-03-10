10.03.2020 | 09:58

В понедельник, 9 марта, в Пензе задержали мужчину, который пытался подраться со своими родственниками. Инцидент произошел в одном из домов на улице Свердлова.

В правоохранительные органы позвонила 71-летняя женщина, напуганная агрессивным поведением сына. По ее вызову уже через пять минут прибыл ближайший экипаж группы задержания вневедомственной охраны.

«Сотрудники Росгвардии зашли в подъезд жилого дома и, поднявшись на второй этаж, обнаружили мужчину и женщину, стоявших на площадке. Как оказалось, это были мать и 49-летний брат предполагаемого дебошира», - рассказали в пресс-службе пензенского управления Росгвардии.

По словам пенсионерки, ее младший сын вернулся домой в состоянии алкогольного опьянения.

Сначала он ругался, потом схватил табурет и предмет, похожий на нож, и попытался учинить драку. Мать и брат дебошира испугались, выбежали из квартиры и позвонили в правоохранительные органы.

Зайдя в квартиру, Росгвардейцы задержали 45-летнего нарушителя и доставили его в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

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