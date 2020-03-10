10.03.2020 | 16:01

В Пензе на скамье подсудимых оказалась 64-летняя горожанка. Женщину обвинили в продаже алкоголя 17-летней девушке.

8 августа 2019 года пензячку, работницу кафе, уже привлекали к административной ответственности за аналогичное преступление.

18 декабря женщина вновь преступила закон, продав бутылку пива несовершеннолетней клиентке. Причем до того как отдать алкоголь, она попросила у покупательницы паспорт. Однако юный возраст, указанный в документе, работницу кафе не остановил, сообщили порталу PenzaInform.ru в пресс-службе Железнодорожного районного суда.

Пензячка полностью признала свою вину. Служители Фемиды приняли во внимание ее возраст и состояние здоровья и назначили наказание в виде штрафа в 10 000 рублей.

Приговор вступил в законную силу.

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