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Криминал | В Лопатинском районе произошла трагедия из-за грубых слов о женщине

29.02.2020|10:05
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33-летний житель Лопатинского района поплатился жизнью за неосторожные слова. Трагедия произошла в селе Пылково утром 24 февраля.

По данным следствия, мужчина пришел в гости к 37-летнему знакомому, они устроили застолье. Вскоре дружеская беседа переросла в конфликт из-за того, что гость оскорбительно отозвался о бывшей жене хозяина дома.

Ссора переросла в драку. Владелец жилища схватил нож и дважды ударил приятеля в грудь. Лезвие повредило сердце, и мужчина скончался.

«Житель Лопатинского района задержан, ему предъявлено обвинение. По решению суда он заключен под стражу. Расследование уголовного дела продолжается», - сообщила старший помощник руководителя Следственного управления СК России по Пензенской области Татьяна Махницкая.

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Источник — фото penza.sledcom.ru
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Гость|29.02.2020 10:22|

За базар ответил.

Утренние новости криминальной Пензы!!!

Гость|29.02.2020 10:26|

Началось в колхозе утро!

Гость|29.02.2020 11:14|

На зонах поголовно такие дебилы,и их отбросов еще защищает организация по правам человека.

Гость|29.02.2020 11:30|

Вот он...сюжет,драма,накал страстей

Имя: Гость
Комментарий:

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