29.02.2020 | 10:05

33-летний житель Лопатинского района поплатился жизнью за неосторожные слова. Трагедия произошла в селе Пылково утром 24 февраля.

По данным следствия, мужчина пришел в гости к 37-летнему знакомому, они устроили застолье. Вскоре дружеская беседа переросла в конфликт из-за того, что гость оскорбительно отозвался о бывшей жене хозяина дома.

Ссора переросла в драку. Владелец жилища схватил нож и дважды ударил приятеля в грудь. Лезвие повредило сердце, и мужчина скончался.

«Житель Лопатинского района задержан, ему предъявлено обвинение. По решению суда он заключен под стражу. Расследование уголовного дела продолжается», - сообщила старший помощник руководителя Следственного управления СК России по Пензенской области Татьяна Махницкая.

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