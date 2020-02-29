29.02.2020 | 15:43

Утратила бдительность и потеряла несколько сотен тысяч рублей. 56-летняя жительница Пензы попалась на удочку мошенников, которые действовали по уже хорошо отработанной схеме: позвонили гражданке на телефон и представились сотрудниками службы безопасности финансового учреждения.

«Незнакомец сказал, что для обеспечения сохранности сбережений необходимо перечислить их на счет, который он укажет. Через два дня, следуя инструкциям звонившего, заявительница сняла все деньги со своего счета и перевела 650 тысяч рублей на счет частного лица, после чего неизвестный отключил телефон», - сообщила начальник отдела информации и общественных связей УМВД РФ по области Ольга Евдокимова.

Когда женщина поняла, что лишилась всех своих сбережений, обратилась в полицию. Там она призналась, что не раз слышала о подобных способах обмана. Поэтому полицейские в очередной раз просят пензенцев быть крайне осторожными.

«Позвонить и сообщить о подозрительных операциях с вашей банковской картой могут только мошенники. Если вам предлагают перевести денежные средства со своего банковского счета на какой-либо другой счет, сразу же прекращайте разговор. А если остались сомнения, следует позвонить на телефон горячей линии вашего банка и проверить, все ли в порядке», - предупредила Ольга Евдокимова.

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