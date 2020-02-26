26.02.2020 | 16:56

В Сосновоборском районном суде началось рассмотрение одного из громких дел: на скамье подсудимых - бывший министр здравоохранения области Владимир Стрючков. На сайте ведомства его фамилию его не найти, информация в соответствующем разделе скрыта.

«Сегодня Сосновоборским районным судом начато рассмотрение уголовного дела в отношении жителя города Пензы, 1960 года рождения, обвиняемого по части 1 статьи 131 и части 1 статьи 132 Уголовного кодекса Российской Федерации», - сообщил администратор Сосновоборского районного суда Пензенской области Рафик Керимов.

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С момента задержания экс-министра прошло уже около девяти месяцев. Но увидеть, как изменился Владимир Стрючков за время, проведенное под домашним арестом, журналисты не смогли.

«Уголовное дело рассматривается на закрытом судебном заседании, так как, согласно части 3 статьи 241 уголовно-процессуального кодекса, рассмотрение уголовных дел о преступлениях против половой неприкосновенности, половой свободы личности и других преступлений может привести к разглашению сведений об интимных сторонах жизней участников уголовного судопроизводства либо сведений, унижающих их честь и достоинство», - пояснил Рафик Керимов.

Суду предстоит исследовать все обстоятельства произошедшего, допросить главного фигуранта, потерпевшую и свидетелей. Санкции статей, по которым обвиняется бывший высокопоставленный чиновник, предполагают от 3 до 6 лет лишения свободы каждая.

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