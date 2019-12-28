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Криминал | В Нижнем Ломове мужчина предъявил поддельную медсправку для замены прав

28.12.2019|13:08
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В Нижнем Ломове мужчину осудили за использование поддельного официального документа.

В сентябре, когда пришла пора менять водительское удостоверение, он купил в Москве фальшивое медицинское заключение на свое имя и предъявил его госинспектору в нижнеломовском МРЭО ГИБДД.

26 декабря мужчину признали виновным в совершении преступления. Ему назначили наказание в виде ограничения свободы сроком на четыре месяца, сообщили в пресс-службе Нижнеломовского районного суда.

В Лунинском районе 11 декабря вступил в силу приговор 21-летнему местному жителю, который купил через интернет бланк водительского удостоверения категорий А, В, изготовленный не на производстве АО «Гознак». Суд оштрафовал его на 10 000 рублей.

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Гость|28.12.2019 13:24|

Вот и началось,на что и нарывались.

Гость|28.12.2019 13:32|

Гость писал(a):

Вот и началось,на что и нарывались.
Думали отсидеться, не получится, всех тихушников достанут.)))

Имя: Гость
Комментарий:

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