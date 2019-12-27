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Криминал | Вениамин Бочкарев отправится в колонию на 2 года и 6 месяцев

27.12.2019|17:56
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Вступил в силу приговор бывшему генеральному директору «Агентства ипотечного кредитования». Областной суд признал Вениамина Бочкарева виновным в использовании лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации, своих полномочий во вред интересам этой фирмы и в целях извлечения выгоды для себя.

«Бочкарев приговорен к 2 годам и 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, с лишением права занимать определенные должности, связанные с выполнением управленческих функций в коммерческих организациях сроком на 1 год, также ему назначен штраф», - сообщила пресс-секретарь Пензенского областного суда Наталья Яшина.

Свою вину Вениамин Бочкарев не признал, но суд посчитал ее доказанной.

Один из эпизодов касался нарушений, допущенных мужчиной, в результате которых три человека лишились единственного жилья, причем произошло это в рамках реализации федеральной программы по расселению граждан из домов, находящихся в зоне строительства моста через Суру. Они подлежали изъятию для государственных нужд.

Эта история началась еще в 2012-м. Семья из дома на улице Либерсона требовала предоставить им без доплаты двухкомнатную и однокомнатную квартиры. Жилплощадь им была обещана, здание снесено. Но потом за предоставленные квадратные метры Бочкарев потребовал доплату в размере 2 миллионов 200 тысяч рублей. Денег не получил и обратился в суд, который и постановил людей выселить.

Были и другие нарушения при реализации агентством различных программ в 2014-2015 годах.

«В результате не были предоставлены займы более 30 семьям (на сумму свыше 19 млн рублей), не произведена оплата строительной организации за выполнение работы в интересах участников подпрограммы (в размере более 454 тысяч рублей). Своими действиями Бочкарев существенно нарушил права граждан, общества и государства, что повлекло сбой в работе агентства и реализации программ», - пояснила прокурор отдела прокуратуры Пензенской области Катерина Майорова.

Между тем опыт Пензенской области по возведению социального жилья в стране позиционировали как передовой.

Вениамином Бочкаревым была использована не по назначению значительная часть бюджетных инвестиций - 56 миллионов рублей.

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Гость|27.12.2019 19:45|

за 56 миллионов на...два года, а за украденный сырок на 10 лет???

Гость|27.12.2019 19:50|

Гость писал(a):

за 56 миллионов на...два года, а за украденный сырок на 10 лет???
Делай выводы! Не воруй пирожки и сырок!

Гость|27.12.2019 20:00|

Веня натырил при жизни не израсходует.Учительбыл хороший,да здоровишко подвело.

Имя: Гость
Комментарий:

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