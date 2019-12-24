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Криминал | Зареченец отправится в колонию строгого режима за кражу пакета из шкафчика

24.12.2019|10:40
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50-летнего зареченца, похитившего пакет из шкафчика в магазине «Магнит», приговорили к реальному сроку.

Около 20:00 6 сентября 2019 года мужчина зашел в супермаркет, расположенный на улице Ленина в торговом центре «Дубрава». Его внимание привлекли ячейки, в которых посетители магазина оставляют личные вещи.

Решив поживиться, зареченец убедился в том, что за ним никто не наблюдает, а затем ключом от одного из шкафчиков принялся открывать дверцы. В итоге злоумышленник присвоил себе содержимое ячейки № 6 - полиэтиленовый пакет, принадлежавший горожанке. Причиненный ей ущерб оценили в 1 197 рублей 20 копеек.

Суд принял во внимание личность злоумышленника, который нигде не работает, не имеет постоянного источника дохода и совершил преступление в период неснятой и непогашенной судимости, и приговорил мужчину к 1 году и 8 месяцам лишения свободы в колонии строгого режима.

«Приговор в законную силу не вступил», - сообщили в пресс-службе Зареченского городского суда.

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Гость|24.12.2019 11:18|

penzainform.ru писал(a):

Причиненный ей ущерб оценили в 1 197 рублей 20 копеек.
penzainform.ru писал(a):
приговорил мужчину к 1 году и 8 месяцам лишения свободы в колонии строгого режима.
Что не смеетесь? Не смешно?! Это Россия! (с) ЛИДЕР ЛДПР

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