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Криминал | За отказ убрать сено с улицы в сарай сельчанка чуть не лишилась жизни

21.12.2019|11:36
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Суд вынес приговор 36-летнему жителю Пачелмского района, признав его виновным в угрозе убийством.

Утром 28 октября сельчанин находился дома с двумя детьми и бывшей женой. Он потребовал, чтобы женщина перекидала сено с улицы в сарай. Та отказалась, и экс-супруг начал в присутствии детей избивать ее. Просьбы прекратить издевательства только сильнее злили агрессора.

В конце концов он сдавил жертве руки и схватил за шею, пообещав задушить. Понимая, что назрела смертельная опасность, сельчанка смогла отвлечь бывшего мужа, выбежала из дома и обратилась в полицию.

Мировой судья назначил пачелмцу наказание в виде 240 часов обязательных работ, но этим дело не ограничилось. Как сообщила старший помощник прокурора Пензенской области Светлана Артамонова, приговор направлен в органы опеки, мужчина может лишиться родительских прав.

Источник — фото pixabay.com
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Гость|21.12.2019 11:55|

Дешево оценили жизнь женщины. Бывший муж это уде посторонний человек, а тут уже другая статья.

Гость|21.12.2019 12:20|

А ножик что слабо было детям принести?

Гость|21.12.2019 13:05|

Из за сена?! Может он маньяк какой, или психически не здоров. Его надо изолировать от общества!

Имя: Гость
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