21.12.2019 | 11:36

Суд вынес приговор 36-летнему жителю Пачелмского района, признав его виновным в угрозе убийством.

Утром 28 октября сельчанин находился дома с двумя детьми и бывшей женой. Он потребовал, чтобы женщина перекидала сено с улицы в сарай. Та отказалась, и экс-супруг начал в присутствии детей избивать ее. Просьбы прекратить издевательства только сильнее злили агрессора.

В конце концов он сдавил жертве руки и схватил за шею, пообещав задушить. Понимая, что назрела смертельная опасность, сельчанка смогла отвлечь бывшего мужа, выбежала из дома и обратилась в полицию.

Мировой судья назначил пачелмцу наказание в виде 240 часов обязательных работ, но этим дело не ограничилось. Как сообщила старший помощник прокурора Пензенской области Светлана Артамонова, приговор направлен в органы опеки, мужчина может лишиться родительских прав.