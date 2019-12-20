20.12.2019 | 10:52

50-летняя жительница села Русский Камешкир предстанет перед судом по обвинению в незаконном проникновении в жилище (ч. 1 ст. 139 УК РФ).

Согласно материалам дела, инцидент произошел 9 ноября. Женщина выпила водки и с остатками спиртного вышла на улицу.

«Проходя мимо дома знакомого, у которого никогда не бывала, она решила зайти в гости, так как проголодалась. Мужчина впустил ее в дом, но угощать не стал и вскоре выпроводил, так как сам уже собирался уходить. Незваная гостья допила водку и вместе с хозяином покинула дом», - рассказала старший помощник прокурора области Светлана Артамонова.

Мужчина запер входную дверь и калитку и ушел. Спустя некоторое время женщина решила вернуться в его жилище, чтобы отдохнуть.

Она сломала забор и найденной во дворе лопатой разбила окно, после чего забралась в дом. Звук бьющегося стекла услышал сосед. Он вызвал полицию, злоумышленницу задержали.

«В 2019 году обвиняемая уже привлекалась к уголовной ответственности за аналогичное преступление. Кроме того, она имеет судимость за совершение кражи с незаконным проникновением в помещение. Уголовное дело направлено на рассмотрение мировому судье», - резюмировала Светлана Артамонова.