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Криминал | Сельчанка сломала забор и разбила окно, чтобы отдохнуть у знакомого

20.12.2019|10:52
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50-летняя жительница села Русский Камешкир предстанет перед судом по обвинению в незаконном проникновении в жилище (ч. 1 ст. 139 УК РФ).

Согласно материалам дела, инцидент произошел 9 ноября. Женщина выпила водки и с остатками спиртного вышла на улицу.

«Проходя мимо дома знакомого, у которого никогда не бывала, она решила зайти в гости, так как проголодалась. Мужчина впустил ее в дом, но угощать не стал и вскоре выпроводил, так как сам уже собирался уходить. Незваная гостья допила водку и вместе с хозяином покинула дом», - рассказала старший помощник прокурора области Светлана Артамонова.

Мужчина запер входную дверь и калитку и ушел. Спустя некоторое время женщина решила вернуться в его жилище, чтобы отдохнуть.

Она сломала забор и найденной во дворе лопатой разбила окно, после чего забралась в дом. Звук бьющегося стекла услышал сосед. Он вызвал полицию, злоумышленницу задержали.

«В 2019 году обвиняемая уже привлекалась к уголовной ответственности за аналогичное преступление. Кроме того, она имеет судимость за совершение кражи с незаконным проникновением в помещение. Уголовное дело направлено на рассмотрение мировому судье», - резюмировала Светлана Артамонова.

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Гость|20.12.2019 11:11|

penzainform.ru писал(a):

уже привлекалась к уголовной ответственности за аналогичное преступление.
В чем её вина? Человек любит ходить в гости. Просто хозяева какие то не гостеприимные.

Гость|20.12.2019 11:13|

Винипух прям

Имя: Гость
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