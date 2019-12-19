Пензенское информационное агентство|18+|Четверг|19 дек 2019|11:03
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+2oC
+3oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-2oC
-1oC
Завтра | Облачно |
  69.94  |  $  62.93

Криминал | В Тамале сотрудники ГИБДД изъяли наркотики у автомобилиста

19.12.2019|09:50
Печать

28-летнего жителя р. п. Тамала заподозрили в причастности к незаконному обороту наркотиков.

Сотрудники ГИБДД в ночное время остановили автомобиль ВАЗ-2114, которым управлял мужчина, на улице Центральной в Тамале. При осмотре машины в салоне было обнаружено вещество растительного происхождения и части растения. Их изъяли и направили на исследование.

Эксперты пришли к выводу, что автомобилист перевозил более 3 граммов марихуаны и свыше 60 граммов конопли.

«Подозреваемый признался в содеянном и пояснил, что запрещенные вещества хранил для личного употребления. По факту незаконного хранения наркотиков возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 228 УК РФ», - сообщили в пресс-службе УМВД России по Пензенской области.

Если вина молодого человека будет доказана, ему грозит до трех лет лишения свободы.

0
0
0
0
 
Гость|19.12.2019 09:53|

Вот зачем автомобилисту наркотики?

Дмитрий Н. Мотовилов|19.12.2019 09:56|

Гость писал(a):

Вот зачем автомобилисту наркотики?
Конопля придаёт бодрости и зрения

Гость|19.12.2019 10:03|

penzainform.ru писал(a):

перевозил более 3 граммов марихуаны и свыше 60 граммов конопли.
Есть разница?

Дмитрий Н. Мотовилов|19.12.2019 10:06|

Гость писал(a):

penzainform.ru писал(a):
перевозил более 3 граммов марихуаны и свыше 60 граммов конопли.
Есть разница?
нет

Гость|19.12.2019 10:09|

Дмитрий Н. Мотовилов писал(a):

нет
Сложить не смогли?

Дмитрий Н. Мотовилов|19.12.2019 10:11|

Не смогли. Не приказано

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2019

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». И.о. главного редактора — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте