19.12.2019 | 09:50

28-летнего жителя р. п. Тамала заподозрили в причастности к незаконному обороту наркотиков.

Сотрудники ГИБДД в ночное время остановили автомобиль ВАЗ-2114, которым управлял мужчина, на улице Центральной в Тамале. При осмотре машины в салоне было обнаружено вещество растительного происхождения и части растения. Их изъяли и направили на исследование.

Эксперты пришли к выводу, что автомобилист перевозил более 3 граммов марихуаны и свыше 60 граммов конопли.

«Подозреваемый признался в содеянном и пояснил, что запрещенные вещества хранил для личного употребления. По факту незаконного хранения наркотиков возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 228 УК РФ», - сообщили в пресс-службе УМВД России по Пензенской области.

Если вина молодого человека будет доказана, ему грозит до трех лет лишения свободы.